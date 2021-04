LIVE Cecchinato-Goffin, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: il siciliano vuole riassaporare sensazioni antiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Masters 1000 Montecarlo, Marco Cecchinato supera Koepfer e si regala David Goffin – Masters1000 Montecarlo, programma e orari mercoledì 14 aprile: 5 italiani in campo, la guida tv Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Marco Cecchinato e David Goffin, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATP Masters1000 di Montecarlo 2021. Quarta sfida tra il tennista azzurro e il belga a LIVEllo ATP: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego. Il siciliano è sotto 2-1 nei confronti, anche se ha perso anche il turno di qualificazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMasters 1000, Marcosupera Koepfer e si regala David, programma e orari mercoledì 14 aprile: 5 italiani in campo, la guida tv Buongiorno e bentrovati alladel match tra Marcoe David, sfida valida per il secondo turno del torneo singolare dell’ATPdi2021. Quarta sfida tra il tennista azzurro e il belga allo ATP: chi vince sfiderà al terzo turno uno tra Alexander Zverev e Lorenzo Sonego. Ilè sotto 2-1 nei confronti, anche se ha perso anche il turno di qualificazione di ...

