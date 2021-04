LIVE – Cecchinato-Goffin 4-6 0-6, Masters 1000 Montecarlo 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Marco Cecchinato e David Goffin, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Appuntamento che richiama lo straordinario Roland Garros 2018 dell’atleta siciliano, ritrovatosi nelle ultime settimane dopo un periodo grigio; ghiotta chance di exploit per l’italiano, apparso motivato e in forma contro Dominik Koepfer, sebbene il favorito sia l’avversario belga. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di mercoledì 14 aprile. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 14 APRILE AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ile latestuale della disputa tra Marcoe David, valevole per il secondo turno deldi. Appuntamento che richiama lo straordinario Roland Garros 2018 dell’atleta siciliano, ritrovatosi nelle ultime settimane dopo un periodo grigio; ghiotta chance di exploit per l’italiano, apparso motivato e in forma contro Dominik Koepfer, sebbene il favorito sia l’avversario belga. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il pomeriggio di mercoledì 14 aprile. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 14 APRILE AGGIORNA LA ...

