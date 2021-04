L' Iran annuncia | Dalla settimana prossima produzione dell' uranio al 60%

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’comincerà laa produrre l’arricchito al 60% nel suo impianto nucleare di Natanz, il più alto mai raggiunto. A riferirlo oggi è stato l’ambasciatore Kazem Gharibabadi, rappresentantea Repubblica islamica presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Una decisione che deve essere letta in risposta “terrorismo nucleare” di Israele: Teheran risponderà “sicuramente ai complotti dei sionisti e questo è stato il primo passo ”, ha dichiarato il presidenteiano, Hassan Rohani, accusando lo Stato ebraico di essere il responsabile del blackout che ha colpito alcuni giorni fa la centrale nucleare in questione.