L’Inter ha l’idea giusta per soffiare Kean alla Juventus (Di mercoledì 14 aprile 2021) Moise Kean piace alla Juventus ma L’Inter ha la carta giusta per soffiarlo ai bianconeri e riportarlo in Italia: l’idea nerazzurra Moise Kean lo ha detto: non pensa al futuro ma vuole concentrarsi sul finale di stagione. Un finale che vedrà il Psg in semifinale di Champions e in lotta per la Ligue 1. Intanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Moisepiacemaha la cartaper soffiarlo ai bianconeri e riportarlo in Italia:nerazzurra Moiselo ha detto: non pensa al futuro ma vuole concentrarsi sul finale di stagione. Un finale che vedrà il Psg in semifinale di Champions e in lotta per la Ligue 1. Intanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

FcInterNewsit : Bellinazzo: 'Inter, Suning non ha più l'idea di cedere. E c'è meno necessità di vendere un big rispetto alla Juve' - AceccKramer : @_cristiano73 E’ un po’ come dire che l’Inter di Conte vince da quando ha cambiato idea su Eriksen. Il silenzio dop… - DucaAndrea85 : @FPewterschmidt Guarda io non voglio parlare prima e poi magari tra 6 mesi cambia tutto. Ma secondo me, se la socie… - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: Bellinazzo: 'Inter, Suning non ha più l'idea di cedere. E c'è meno necessità di vendere un big rispetto alla Juve' https… - ilDoctorLecter : @_enz29 @guesu126 @Kalulino_ @farted94 È bastato l'ultima Inter - ferrovieri ucraini.. La verità è che qui la sfang… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter l’idea SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia