L’integratore perfetto per contrastare la stanchezza psicofisica legata al cambio di stagione

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Succede soprattutto con il sopraggiungere della Primavera: si fatica ad alzarsi presto la mattina, ma anche a trovare l’energia e la concentrazione per portare a termine il lavoro o lo studio. La stanchezza fisica e mentale legata al cambio di stagione rappresenta un problema per molte persone. E non si tratta di un luogo comune, perché spossatezza e sonnolenza possono essere sintomi naturali causati dal nostro sistema psicofisico.