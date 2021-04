L’infettivologo Bassetti | «Stadi riaperti prima della fine del campionato? Si può»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021)Matteoè intervenuto a NSL Radio per dire la sua sulla possibile riapertura degliitaliani Europei. «Diversi paesi in condizioni simili hanno riapertodi noi, addirittura con una capienza del 50%. Non vedo perché non avremmo dovuto permettere a Roma di aprire al pubblico agli Europei». Serie A. «Con le vaccinazioni e le altre misure che ormai conosciamo un’apertura del 10%-15% degliè possibile già per le ultime due gare di. Sarebbe un bel segnale per ilitaliano e per vedere come si deve ripartire l’anno prossimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.