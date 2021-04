L'infettivologo Andreoni lapidario: 'Per riaprire i ristoranti la sera aspettare l'estate' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dibattito sulle riaperture, in particolar modo del settore della ristorazione, trova molte perplessità tra gli scienziati che sono in prima linea nella cura delle persone malate di Covid. Sulla ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il dibattito sulle riaperture, in particolar modo del settore della ristorazione, trova molte perplessità tra gli scienziati che sono in prima linea nella cura delle persone malate di Covid. Sulla ...

Advertising

fabiobellentani : RT @globalistIT: Caldo e aria aperta per stare al sicuro #andreoni #ristoranti #sera - globalistIT : Caldo e aria aperta per stare al sicuro #andreoni #ristoranti #sera - frances58368348 : Ci salveremo con il vaccino made in Italy. Parla l'infettivologo Andreoni (Simit) - paganett : RT @formichenews: Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo https:… - Niccol68806512 : RT @formichenews: Ci salveremo con il #vaccino made in Italy. Parla l’infettivologo Andreoni (Simit) L'intervista di @gianluzappo https:… -