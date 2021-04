Liliana Segre: “Patrick Zaki? Sarò sempre presente quando si parla di libertà. Ricordo cosa si prova da innocente in prigione” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare, ed è ricordare quando un innocente è in prigione. Questo l’ho provato anch’io e Sarò sempre presente, almeno spiritualmente quando si parla di libertà”. Con queste parole Liliana Segre ha spiegato, intervistata da Radio Popolare, il motivo per cui ha deciso di andare in Senato per votare a favore della mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. La senatrice a vita, testimone del dramma della Shoah, ha 90 anni e a causa dell’emergenza sanitaria ha ridotto le sue partecipazioni ai lavori parlamentari, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “C’è qualnella storia diche prende in modo particolare, ed è ricordareunè in. Questo l’hoto anch’io e, almeno spiritualmentesidi”. Con queste paroleha spiegato, intervistata da Radio Popolare, il motivo per cui ha deciso di andare in Senato per votare a favore della mozione per la cittadinanza italiana a. La senatrice a vita, testimone del dramma della Shoah, ha 90 anni e a causa dell’emergenza sanitaria ha ridotto le sue partecipazioni ai lavorimentari, ma ...

