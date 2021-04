Liliana Segre in Senato per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Verducci (Pd): “La sua presenza è monito contro ogni discriminazione” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il nome di Liliana Segre accanto a quello di Patrick Zaki ha un valore incommensurabile, perché la sua firma alla mozione, e la sua presenza qui, è un monito contro ogni tipo di discriminazione, contro ogni tipo di totalitarismo”. Così Francesco Verducci, del Pd, al Senato, presentando la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, accanto alla senatrice a vita Liliana Segre, venuta di proposito in Aula per votare il provvedimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Il nome diaccanto a quello diha un valore incommensurabile, perché la sua firma alla mozione, e la suaqui, è untipo ditipo di totalitarismo”. Così Francesco, del Pd, al, presentando la mozione per la, accanto alla senatrice a vita, venuta di proposito in Aula per votare il provvedimento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - fattoquotidiano : Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibi… - myrtamerlino : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a #PatrickZaki con profonda convinzione. Domani sarò prese… - zazoomblog : Liliana Segre in Senato per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Verducci (Pd): “La sua presenza è monito contr… - EnnioDollfus : RT @nomfup: Grazie alla senatrice Liliana Segre che ha annunciato che domani sarà in aula a Palazzo Madama per votare la mozione per la cit… -