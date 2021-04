Licenziato da ArcelorMittal per un commento su 'Svegliati amore mio': 'Non l'ho ancora detto alle mie figlie' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Licenziato da ArcelorMittal , l'ex Ilva di Taranto, a causa di un post ritenuto 'gravemente lesivo dell'immagine e della reputazione aziendale', che riguardava la fiction con Sabrina Ferilli '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021)da, l'ex Ilva di Taranto, a causa di un post ritenuto 'gravemente lesivo dell'immagine e della reputazione aziendale', che riguardava la fiction con Sabrina Ferilli '...

Advertising

fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - CarloCalenda : La questione di Riccardo Cristello, licenziato da #ArcelorMittal va risolta in tre nanosecondi. Si convoca l’AD e '… - gabrielepx : RT @alemarescotti: #SvegliatiAmoreMio #Ilva #ArcelorMittal Vado stamattina a portare davanti alla Direzione dell'ILVA la mia solidarie… - pietrogranero : RT @Giul_Granato: Dai cancelli della #ArcelorMittal a Taranto al fianco di Riccardo, licenziato per aver condiviso un post su fb in cui gir… -