LI | Bernaudo | da domani Raggi sindaco politicamente abusivo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma – “Adesso basta! Le elezioni di Roma di ottobre saranno l’evento politico piu’ importante e lo saranno fino alle prossime elezioni nazionali. Roma e’ una delle piu’ importanti centrali appaltanti d’Italia, ildi Roma – quanto a visibilita’ e potere – pesa piu’ di molti ministri.” “Noi chiediamo subito due cose. Al Governo il commissariamento dei sindaci delle grandi citta’ a partire da Roma, daabusivi, perche’ non possono continuare a farsi altri 6 mesi di campagna elettorale – a spese dei contribuenti – esercitando il potere e godendo di una visibilita’ che non e’ piu’ giustificata dal voto popolare. Il mandato e’ scaduto.” “E poi chiediamo agli organi competenti Agcom e Commissione Vigilanza Rai di vigilare, cosa che finora non e’ stata fatta, anche sulle comparsate televisive dell’onorevole ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bernaudo domani

RomaDailyNews

... non sanno se rinviare o meno le elezioni amministrative." "Mentre perdono tempo a mettersi d'accordo su come spartirsi ministeri, citta' e Regioni, Liberisti Italianipresentera' la sua ...... non sanno se rinviare o meno le elezioni amministrative." "Mentre perdono tempo a mettersi d'accordo su come spartirsi ministeri, citta' e Regioni, Liberisti Italianipresentera' la sua ...