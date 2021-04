Levante, in arrivo il nuovo romanzo (Di mercoledì 14 aprile 2021) È stato appena annunciato il nuovo romanzo di Levante. Infatti la cantante ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l’arrivo del terzo libro, “E questo cuore non mente“. Il romanzo è il terzo della saga, preceduto da “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico“. Il terzo romanzo di Levante Scrive la cantante sul suo profilo Instagram, da cui ha dato l’annuncio: <<Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto. Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) È stato appena annunciato ildi. Infatti la cantante ha appena annunciato sul suo profilo Instagram l’del terzo libro, “E questo cuore non mente“. Ilè il terzo della saga, preceduto da “Se non ti vedo non esisti” e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico“. Il terzodiScrive la cantante sul suo profilo Instagram, da cui ha dato l’annuncio: <

Advertising

Teleradiopace : Sestri Levante, novità in arrivo per la baia del Silenzio quest’estate - infoitinterno : Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla nel levante savonese - infoitinterno : Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla nel levante savonese e in Valbormdia - infoitinterno : Liguria, pioggia in arrivo: allerta arancione a Levante, gialla su Genova - trabs62 : @laLucia82 Attrezzati bene che voglio vedere tutta la riviera di levante fascion per il mio arrivo quest’estate. Mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Levante arrivo La Fiamma olimpica da Olimpia a Tokyo Cerimonia d'arrivo fiamma olimpica Tokyo 2020 Viene celebrata una cerimonia di accoglienza in forma ... La terra del Sol Levante spera ancora nella possibilità di fare i Giochi olimpici, si partirebbe ...

Autostrade, capriolo ferito sull'A12 fra Rapallo e Chiavari ... in direzione di Sestri Levante.ù E' successo dopo le 17 di oggi, 13 aprile: ad avvistare e ... all'altezza di Ronco Scrivia: all'arrivo degli agenti della polstrada e del personale di autostrade però ...

Levante, in arrivo il nuovo romanzo Metropolitan Magazine G20 delle donne in agosto: Santa Margherita la sede con i ministri di 35 Paesi Evento di livello mondiale con tutti i titolari dei dicasteri delle Pari opportunità. Attesi almeno 400 ospiti. Si studia la location: Miramare, Villa Durazzo, Cervara ...

Al volante della cittadina mild hybrid - VIDEO Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi ...

Cerimonia d'fiamma olimpica Tokyo 2020 Viene celebrata una cerimonia di accoglienza in forma ... La terra del Solspera ancora nella possibilità di fare i Giochi olimpici, si partirebbe ...... in direzione di Sestri.ù E' successo dopo le 17 di oggi, 13 aprile: ad avvistare e ... all'altezza di Ronco Scrivia: all'degli agenti della polstrada e del personale di autostrade però ...Evento di livello mondiale con tutti i titolari dei dicasteri delle Pari opportunità. Attesi almeno 400 ospiti. Si studia la location: Miramare, Villa Durazzo, Cervara ...Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi Condividi ...