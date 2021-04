Letterati cercasi | astenersi intellettuali militanti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “L’intellettuale nasce ideologico e conformista, nel senso cioè che le sue parole e i pochi gesti che ne conseguono sono da subito subordinati a un disegno politico”. Lo scrisse Cesare De Michelis in “Moderno Antimoderno” (oggi ristampato dalla sua Marsilio in una nuova collana dall’impatto grafico-tipografico eclatante). E io che mi disperavo per la serialità degliitaliani, di Carofiglio Marzano Murgia Saviano Veronesi eccetera, di tutti gli innumerevoli autori che possono scrivere sui social tutto ciò che pensano, senza timore di venir banditi siccome perfettamente allineati all’ideologia illiberal americana. Il grande critico letterario veneziano spiega che il conformismo è nella loro natura, nel certificato di nascita dove si legge “Parigi, 13 gennaio 1898”, luogo e data dello “J’accuse” di Émile Zola. Gli...