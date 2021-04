Letizia di Spagna, il nuovo look bianco e nero è superlativo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Letizia di Spagna ha stupito tutti indossando per la prima volta dopo mesi un look completamente nuovo. Si tratta di un classico outfit bianco e nero che lei trasforma in una mise superlativa e di tendenza cui tutte noi dovremmo ispirarci. Donna Letizia e suo marito Felipe si sono presentati a uno degli appuntamenti organizzati da IFEMA, la fiera di Madrid per la presentazione del nuovo marchio e del cambio di strategia che ha come scopo la promozione internazionale della capitale spagnola. A questo evento così importante per il rilancio del suo Paese, la Regina ha deciso di sfoggiare un look che anticipa l’estate e rende omaggio alla Spagna. Dopo il tailleur pantalone rosso fuoco di Roberto Torretta, riciclato più ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 aprile 2021)diha stupito tutti indossando per la prima volta dopo mesi uncompletamente. Si tratta di un classico outfitche lei trasforma in una mise superlativa e di tendenza cui tutte noi dovremmo ispirarci. Donnae suo marito Felipe si sono presentati a uno degli appuntamenti organizzati da IFEMA, la fiera di Madrid per la presentazione delmarchio e del cambio di strategia che ha come scopo la promozione internazionale della capitale spagnola. A questo evento così importante per il rilancio del suo Paese, la Regina ha deciso di sfoggiare unche anticipa l’estate e rende omaggio alla. Dopo il tailleur pantalone rosso fuoco di Roberto Torretta, riciclato più ...

Advertising

Kiarachanel88 : RT @vogue_italia: Total red per Letizia Ortiz ?? Vi piace questo look? Clic per scoprire gli outfit più belli della Regina di Spagna ?? ?? htt… - VanityFairIt : Tra le due famiglie ci sono legami antichi, dinastici e affettivi. Ecco perché le condoglianze di Felipe e Letizia… - KashreeGovender : RT @vogue_italia: Total red per Letizia Ortiz ?? Vi piace questo look? Clic per scoprire gli outfit più belli della Regina di Spagna ?? ?? htt… - AlmaAlessandra : RT @vogue_italia: Total red per Letizia Ortiz ?? Vi piace questo look? Clic per scoprire gli outfit più belli della Regina di Spagna ?? ?? htt… - vogue_italia : Total red per Letizia Ortiz ?? Vi piace questo look? Clic per scoprire gli outfit più belli della Regina di Spagna ??… -