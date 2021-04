“L’esperienza amministrativa di Festa è già politicamente morta”: duro monito di Avellino in Azione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato di Avellino in Azione: Le cronache che giungono da piazza del popolo consegnano alla città la certezza che questa esperienza amministrativa è già politicamente morta e sepolta; le fibrillazioni, gli abbandoni ed i tipici giochetti tra le diverse fazioni presenti in Consiglio Comunale, confermano chiaramente l’assenza di qualsiasi tipo di visione, sia per quanto riguarda la maggioranza che per l’opposizione. Festa, sempre più preda del suo adolescenziale egocentrismo, si è mostrato due anni fa incapace di cogliere i nostri inviti ad intraprendere una battaglia politica di rinnovamento del centro sinistra cittadino, ha così svelato tutta la sua inadeguatezza politica ed oggi paga lo scotto della mancanza di un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato diin: Le cronache che giungono da piazza del popolo consegnano alla città la certezza che questa esperienzaè giàe sepolta; le fibrillazioni, gli abbandoni ed i tipici giochetti tra le diverse fazioni presenti in Consiglio Comunale, confermano chiaramente l’assenza di qualsiasi tipo di visione, sia per quanto riguarda la maggioranza che per l’opposizione., sempre più preda del suo adolescenziale egocentrismo, si è mostrato due anni fa incapace di cogliere i nostri inviti ad intraprendere una battaglia politica di rinnovamento del centro sinistra cittadino, ha così svelato tutta la sua inadeguatezza politica ed oggi paga lo scotto della mancanza di un ...

Advertising

anteprima24 : ** “L’esperienza amministrativa di Festa è già politicamente morta”: duro monito di #Avellino in Azione **… - getyourbill : E tu… #CheGetYourBillSei? #Flunch è una catena di ristoranti francese presente anche in #Italia: si è affidata a… - opesrl : @Radio1Rai @pbersani @bravimabasta Con tutto il rispetto per l'esperienza Amministrativa e politica di Pieruigi Ber… - AleFiorili : @AndreaBigna72 @iAleMotta @borghi_claudio L'elusione è 'solo' un'infrazione amministrativa.Ho avuto esperienza dire… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esperienza amministrativa “C'era una volta il penale” per chi aveva violato le misure del lockdown Altalex