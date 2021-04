L’Eredità | cambia parola alla ghigliottina | Flavio Insinna sconvolto

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A, durante il gioco della, il concorrente in gara ha scelto direlasciando di stucco. Il campione in gara del gioco ““, Francesco, ha preso una decisione abbastanza improvvisa, scegliendo un’altraall’ultimo minuto. Il conduttore del quiz serale,, è rimasto di stucco. Il campione in gara L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com