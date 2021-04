Lenovo Legion 5 Pro: il notebook gaming arriva in Italia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Superficie ancora più ampia per la dissipazione del calore e sistema di ventilazione quadruplo. Una nuova generazione di PC notebook da gaming con i recenti processori AMD Ryzen 5000 H-series e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, Lenovo Legion 5 Pro è progettato per le sfide ai massimi livelli Lenovo annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo PC notebook Lenovo Legion 5 Pro. Progettato per rispondere alle esigenze dei campioni degli eSport, il nuovo Legion 5 Pro ha una superficie più ampia per dissipare il calore e un sistema di ventilazione quadruplo. Disponibile con la nuova generazione di processori AMD Ryzen 7 5800H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 di nuova generazione, ha tutte le specifiche per ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 aprile 2021) Superficie ancora più ampia per la dissipazione del calore e sistema di ventilazione quadruplo. Una nuova generazione di PCdacon i recenti processori AMD Ryzen 5000 H-series e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070,5 Pro è progettato per le sfide ai massimi livelliannuncia oggi l’arrivo indel nuovo PC5 Pro. Progettato per rispondere alle esigenze dei campioni degli eSport, il nuovo5 Pro ha una superficie più ampia per dissipare il calore e un sistema di ventilazione quadruplo. Disponibile con la nuova generazione di processori AMD Ryzen 7 5800H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 di nuova generazione, ha tutte le specifiche per ...

