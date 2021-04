Lega Basket Serie A: calendario, orari e diretta tv dei match (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torna in campo la Lega Basket Serie A con turno infrasettimanale, della pallacanestro nostrana, molto interessante. La 27a giornata di campionato verrà aperta proprio dalla prima della classe Brindisi impegnata sul campo Pesaro: tutta la pressione di questo incontro giace nelle mani della compagine pugliese che dovrà conquistare la vittoria per conservare il primato in classifica. I marchigiani, invece, vogliono vincere per rientrare tra le prime otto che consentirebbe loro di partecipare ai playoff scudetto. Grandi motivazioni. Lega Basket Serie A: le sfide della 27a giornata Posticipo frizzante, invece, quello tra Dinamo Sassari ed Olimpia Milano: entrambe le compagini attraversano un periodo di crisi in campionato tangibile nei risultati e hanno bisogno di tornare alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Torna in campo laA con turno infrasettimanale, della pallacanestro nostrana, molto interessante. La 27a giornata di campionato verrà aperta proprio dalla prima della classe Brindisi impegnata sul campo Pesaro: tutta la pressione di questo incontro giace nelle mani della compagine pugliese che dovrà conquistare la vittoria per conservare il primato in classifica. I marchigiani, invece, vogliono vincere per rientrare tra le prime otto che consentirebbe loro di partecipare ai playoff scudetto. Grandi motivazioni.A: le sfide della 27a giornata Posticipo frizzante, invece, quello tra Dinamo Sassari ed Olimpia Milano: entrambe le compagini attraversano un periodo di crisi in campionato tangibile nei risultati e hanno bisogno di tornare alla ...

Advertising

Brapo63 : La sentenza del giudice sportivo della Lega Basket dove conferma la vittoria di Pesaro a Bologna, lato #Fortitudo,… - Betaland_it : Domani big match #DinamoSassari VS #OlimpiaMilano Pressione a mille per il #VirtusBologna contro il Kazan, che è… - MattiaFilo : @armagio Sono d’accordo con lei, si potrebbe fare una lega con le prime 20 per ranking con due slot per uscita/ ent… - fantiniclub : ?? Comunicare oggi e domani ?? 13 Aprile ore 21.00 nuovo appuntamento LIVE da non perdere con Lorenzo Dallari ospiti… - Lazio_TV : Basket: Lega Due, Latina vince nel recupero a Cento. -