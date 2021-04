Lee Aaker | dopo il successo un lavoro inaspettato | oggi il terribile epilogo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Leeera un noto volto nel mondo del cinema. Ma cosa feceil grandeapprendiamo una tragica notizia.è il mondo del cinema piange la morte di Lee. A 77 anni, il celebre volto della serie Le avventure di Rin Tin Tin ci ha lasciati per sempre. Le cause

L'attore da bambino è stato la star della serie tv accanto al pastore tedesco, Rusty di Rin Tin Tin, è morto a 77 anni. L'attore da bambino ha interpretato l'orfano Rusty insieme a un pastore tedesco in "Le avventure di Rin Tin Tin", il popolare telefilm trasmesso ...Era il bambino biondo con il naso schiacciato, amico di uno dei cani più famosi della storia del cinema: Rin Tin Tin., star della serie televisiva 'Le avventure di Rin Tin Tin', è morto in Arizona, da indigente, il primo aprile. La notizia è stata data dal suo amico, Paul Peterson. 'Per dire arrivederci a ...Lee Aaker era un noto volto nel mondo del cinema. Ma cosa fece dopo il grande successo? Oggi apprendiamo una tragica notizia. Oggi è il mondo del cinema piange la morte di Lee Aaker. A 77 anni, il ...Era il bambino biondo con il naso schiacciato, amico di uno dei cani più famosi della storia del cinema: Rin Tin Tin. Lee Aaker, star della serie televisiva "Le avventure di Rin Tin Tin", è morto in A ...