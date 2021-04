Le truppe Nato lasceranno l’Afghanistan entro l’11 settembre Biden | ‘Obiettivo raggiunto con morte bin Laden’ Di Maio | ‘Decisione epocale’

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Venti anni. Ecco quanto è durata la “guerra al terrore” inaugurata dagli Stati Uniti e proseguita con il supporto della coalizionein Afghanistan. Dal 1 maggio edla data simbolo del, a due decenni esatti dall’attentato di al-Qaeda al World Trade Center di New York e al Pentagono, ledell’alleanzail Paese dove sono ancora in corso i colloqui di pace tra il governo di Kabul e i Taliban. “È ora di porre fine a questa lunga guerra”, ha dichiarato Joedando l’annuncio dell’accordo trovato tra i Paesi del Patto Atlantico impegnati militarmente nel Paese. Tra questi anche l’Italia che con il ministro degli Esteri, Luigi Di, dichiara: “Si tratta di una decisione epocale. Si è appena conclusa una giornata ...

...dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook appena conclusa la ministeriale...col presidente Biden in cui abbiamo discusso della decisione Usa di ritirare le loroentro i ...... l'ultimo soldato a stelle strisce " ma anche i militari della coalizione internazionale e la"... ha detto annunciando ufficialmente dalla Casa Bianca il ritiro delleUsa entro l'11 ...Roma, 14 apr 21:12 - (Agenzia Nova) - "Siamo a una svolta epocale e, per questo, vogliamo fare un plauso al lavoro del nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: dal primo maggio, infatti, l'Italia ...(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 aprile 2021 "Dopo vent'anni, come Nato abbiamo deciso di lasciare l'Afghanistan. Anche i nostri militari torneranno torneranno in Patria". Lo ...