Le Iene, cacciata di casa dai suoi genitori perché gay: la storia di Malika (Di mercoledì 14 aprile 2021) "Io non ho una figlia". Con queste parole inizia il servizio di Veronica Ruggeri, l'inviata de Le Iene, che ha intervistato Malika Chalhy, ventiduenne di Castelfiorentino (FI). Parole pronunciate proprio dalla madre della ragazza. La storia di Malika è venuta alla ribalta nei giorni scorsi, dopo che la ragazza ha pubblicamente denunciato il comportamento dei suoi genitori, che l'hanno cacciata di casa, lasciandola, non solo senza un tetto ma anche senza vestiti. Tutto questo perché Malika ha confessato di amare una donna. Una storia che ha indignato, ma che ha anche fatto scattare una gara di solidarietà verso la ragazza, sostenuta sia dai messaggi di affetto di Fedez, Elodie, Alessandra Amoroso e ...

redazioneiene : “Mia mamma mi ha detto: per la droga c’è cura, per me no”. @RugVero incontra Malika, la ragazza per cui si è mobil… - GramsciAG : RT @egos23: Come si cambia la cultura omofoba? Cambiando “le chiacchiere” della gente; madre padre e fratello temono il giudizio della gen… - egos23 : Come si cambia la cultura omofoba? Cambiando “le chiacchiere” della gente; madre padre e fratello temono il giudiz… - topitalianews24 : #Malika è la ragazza cacciata di casa perché lesbica, ecco l'intervista della iene. - undomiel84 : ...I “genitori” le hanno tolto la residenza e fatto domanda di disconoscimento...un bel tumore terminale ad entramb… -