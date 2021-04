Lazio-Torino blocca le ultime giornate di campionato

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Una sola partita sta mettendo in difficoltà il finale di stagione in Serie A. E’ il caso di, che lascia in sospeso lequattro gare di, il derby di ritorno Roma-e addirittura la “cessione” dell’Olimpico alla UEFA per le gare di EURO 2020. Come spiega il Corriere dello Sport, Lotito non L'articolo

...da Walter Novellino e con il Verona di Attilio Perotti ed ildi Emiliano Mondonico . ) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Casazza, ha esordito in Coppa Uefa con la, ...L'ipotetico recupero, poi, potrebbe far cambiare data anche al derby contro la Roma Il casoblocca la Serie A. Come rivela il Corriere dello Sport, in settimana Lotito e i suoi avvocati ...Particolarmente attenzione alle sfide contro Torino, Cagliari e Spezia che sono alla ricerca di punti salvezza. La Lazio è l’unica della parte alta della classifica a dover ancora recuperare una ...Cessioni Cagliari - Come cambierà il Cagliari in caso di drammatica retrocessione in Serie B? Otto giornate alle fine del campionato.