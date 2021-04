Lavoro, la manager Jurado: “Aziende, trattate donne e uomini allo stesso modo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La promozione 15 giorni prima del parto, il trasferimento dall’altra parte dell’oceano, lo smart working che non lascia un attimo libero e l’energia giusta, da workhaolic, per farcela sempre: Daniela Jurado è la responsabile per l’Europa occidentale di VTex, azienda leader del commercio collaborativo su cloud. Dire Donne l’ha intervistata per lo speciale ‘Donne al comando’. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La promozione 15 giorni prima del parto, il trasferimento dall’altra parte dell’oceano, lo smart working che non lascia un attimo libero e l’energia giusta, da workhaolic, per farcela sempre: Daniela Jurado è la responsabile per l’Europa occidentale di VTex, azienda leader del commercio collaborativo su cloud. Dire Donne l’ha intervistata per lo speciale ‘Donne al comando’.

Advertising

EnricoPoliFi : @vanabeau Il profitto non è la remunerazione del lavoro, è un indicatore che sono stati utilizzati nel migliore dei… - SCRConsulenza : Continuiamo con le opportunità di Tema Sinergie, leader nei sistemi per l'industria Farmaceutica e la Medicina Nucl… - iicbim : ...leggi di più sul blog dell'#IICBIM Diventare Project Manager Mentre il mondo del #lavoro richiede - barone_arturo : @ecb Grande Fabio manager ad alti livelli complimenti per la tua bella performance è ti auguro un buon lavoro e buo… - Cristinasaliu : @chiamamematto Cioè lei sarà l’unica che non rimarrà senza lavoro,anche solo come manager del fidanzato HAHA?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro manager Emissioni - La Francia boccia le proposte per lo standard Euro 7 Per il manager lusitano, è ormai passato il periodo 'in cui un buon numero di normative europee è ... Sappiamo che entro il 2030 potrebbero scomparire 50.000 posti di lavoro, soprattutto tra i fornitori"...

Smart city, la città dei dati e delle persone ... in parte in situazione di lavoro remoto e con picchi di richieste particolarmente elevati. Le ...e in generale siamo riusciti a fornire ai decisori molti input determinanti" " afferma il manager dei ...

New Women Deal: le manager dell'Emilia Romagna per il lavoro delle donne Manageritalia Kaspersky rileva un exploit zero-day in Desktop Window Manager Si tratta di una Escalation of Privilege (EoP) individuato in Desktop Window Manager, che permette agli attaccanti l ... Continueremo a proteggere i nostri utenti migliorando le nostre tecnologie e ...

Lavoro cercasi: LinkedIn lancia nuove funzioni per scovare nuove opportunità di business Nello scenario economico attuale acquisire nuove competenze e valorizzarle al meglio al cospetto di un potenziale datore di lavoro, diventano elementi chiave per cogliere nuove opportunità di carriera ...

Per illusitano, è ormai passato il periodo 'in cui un buon numero di normative europee è ... Sappiamo che entro il 2030 potrebbero scomparire 50.000 posti di, soprattutto tra i fornitori"...... in parte in situazione diremoto e con picchi di richieste particolarmente elevati. Le ...e in generale siamo riusciti a fornire ai decisori molti input determinanti" " afferma ildei ...Si tratta di una Escalation of Privilege (EoP) individuato in Desktop Window Manager, che permette agli attaccanti l ... Continueremo a proteggere i nostri utenti migliorando le nostre tecnologie e ...Nello scenario economico attuale acquisire nuove competenze e valorizzarle al meglio al cospetto di un potenziale datore di lavoro, diventano elementi chiave per cogliere nuove opportunità di carriera ...