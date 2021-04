Lavoro: incontro Provenzano con segretari Fiom-Fim-Uilm su crisi (2) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - “Finalmente un incontro unitario, come è bene che sia. Su Stellantis va fatta chiarezza, soprattutto sullo stabilimento di Melfi. A fronte delle garanzie pubbliche senza precedenti sul prestito da 6,3 miliardi, non solo ci aspettiamo il rispetto degli impegni sugli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche la massima attenzione alla filiera italiana della componentistica. Discutiamo di come sostenerne l'innovazione, ma deve essere chiaro che il futuro passa dall'Italia e dal suo Sud, non solo oltralpe o in America”. Al centro dell'incontro anche la vicenda Ilva “una ferita aperta nel cuore sociale, produttivo, economico e ambientale di Taranto e di tutta Italia” ha detto Provenzano, perché “quando parliamo di manifattura la siderurgia è il fondamento su cui si costruisce tutto il resto”. “Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - “Finalmente ununitario, come è bene che sia. Su Stellantis va fatta chiarezza, soprattutto sullo stabilimento di Melfi. A fronte delle garanzie pubbliche senza precedenti sul prestito da 6,3 miliardi, non solo ci aspettiamo il rispetto degli impegni sugli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche la massima attenzione alla filiera italiana della componentistica. Discutiamo di come sostenerne l'innovazione, ma deve essere chiaro che il futuro passa dall'Italia e dal suo Sud, non solo oltralpe o in America”. Al centro dell'anche la vicenda Ilva “una ferita aperta nel cuore sociale, produttivo, economico e ambientale di Taranto e di tutta Italia” ha detto, perché “quando parliamo di manifattura la siderurgia è il fondamento su cui si costruisce tutto il resto”. “Per ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro incontro Con l'arte a noleggio anche il lockdown è meno pesante Poi, per molti di noi, il lavoro da casa, lo smartworking ha aumentato le ore di vita passate ... Con questa formula veniamo incontro a due esigenze, quella di chi ama circondarsi di cose belle e quella ...

Tumori, ecco come si innescano e proliferano: lo studio italiano su Nature Ciascuna compie un pezzo del lavoro di divisione cellulare e vengono prodotte e distrutte in una ... i geni responsabili del controllo del ciclo cellulare possono andare incontro a mutazioni da cui ...

Roma, Globe Theatre a Villa Borghese occupato dai lavoratori dello spettacolo: arriva anche Franceschini Sto lavorando affinché ci sia un prolungamento di questi interventi anche quando i luoghi riapriranno, perché lo faranno con numeri ridotti, sarà impossibile tornare ai numeri di spettatori precedenti ...

