Lavoro: incontro Provenzano con segretari Fiom-Fim-Uilm su crisi (2) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘Finalmente un incontro unitario, come è bene che sia. Su Stellantis va fatta chiarezza, soprattutto sullo stabilimento di Melfi. A fronte delle garanzie pubbliche senza precedenti sul prestito da 6,3 miliardi, non solo ci aspettiamo il rispetto degli impegni sugli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche la massima attenzione alla filiera italiana della componentistica. Discutiamo di come sostenerne l’innovazione, ma deve essere chiaro che il futuro passa dall’Italia e dal suo Sud, non solo oltralpe o in America”. Al centro dell’incontro anche la vicenda Ilva ‘una ferita aperta nel cuore sociale, produttivo, economico e ambientale di Taranto e di tutta Italia” ha detto Provenzano, perché ‘quando parliamo di manifattura la siderurgia è il fondamento su cui si costruisce tutto il resto”. ‘Per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘Finalmente ununitario, come è bene che sia. Su Stellantis va fatta chiarezza, soprattutto sullo stabilimento di Melfi. A fronte delle garanzie pubbliche senza precedenti sul prestito da 6,3 miliardi, non solo ci aspettiamo il rispetto degli impegni sugli investimenti e il mantenimento dei livelli occupazionali, ma anche la massima attenzione alla filiera italiana della componentistica. Discutiamo di come sostenerne l’innovazione, ma deve essere chiaro che il futuro passa dall’Italia e dal suo Sud, non solo oltralpe o in America”. Al centro dell’anche la vicenda Ilva ‘una ferita aperta nel cuore sociale, produttivo, economico e ambientale di Taranto e di tutta Italia” ha detto, perché ‘quando parliamo di manifattura la siderurgia è il fondamento su cui si costruisce tutto il resto”. ‘Per ...

Advertising

EnricoLetta : Il #GovernoDraghi annuncia uno scostamento di #40miliardi per interventi su #imprese, #lavoro, #professioni. Scelta… - pfmajorino : Lo ha detto @EnricoLetta e ha ragione. È davvero un'ottima notizia la decisione del #GovernoDraghi : 40 miliardi pe… - matteosalvinimi : Incontro con l’ambasciatore del Regno del #Bahrain???? in Italia, Naser M. Y. Al Belooshi, su rapporti economici, sit… - FiltPuglia : RT @FiltCgil: Il segretario nazionale @fcuscito parla ai lavoratori manifestanti di fronte al Mise dopo l'incontro con il ministro Giorgett… - ristori20 : RT @EnricoLetta: Il #GovernoDraghi annuncia uno scostamento di #40miliardi per interventi su #imprese, #lavoro, #professioni. Scelta import… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro incontro Pansoti in salsa di noci, la ricetta di Marco Primiceri e Lucia De Prai Coppia nel lavoro e nella vita, Marco Primiceri , classe 1989 di origini piemontesi e trapiantato in Liguria, e ... Il loro primo incontro avviene in Spagna, da Quique Dacosta a Denia, dove arrivano ...

Condomini solidali nelle ex scuole di periferia e un campus al Due Giugno Centrale nel loro lavoro l'uso della tecnologia BIM ( building management system ), che permette ... E poi tanti spazi comuni, che diventino luoghi di incontro, di socialità e di cooperazione, e una ...

Italia e Nato andranno via dall'Afghanistan dal primo maggio I soldati italiani e quelli della Nato lasceranno l’Afghanistan a partire dal primo maggio . L'Alleanza Atlantica segue la strada tracciata dagli Usa di Joe ...

Scostamento di bilancio, Def e Recovery Plan: da domani Draghi incontra i partiti Saranno settimane fitte di appuntamenti, incontri e decisioni da prendere in materia economica per Mario Draghi. Tra scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare nuovi ristori, Def e Recovery ...

Coppia nele nella vita, Marco Primiceri , classe 1989 di origini piemontesi e trapiantato in Liguria, e ... Il loro primoavviene in Spagna, da Quique Dacosta a Denia, dove arrivano ...Centrale nel lorol'uso della tecnologia BIM ( building management system ), che permette ... E poi tanti spazi comuni, che diventino luoghi di, di socialità e di cooperazione, e una ...I soldati italiani e quelli della Nato lasceranno l’Afghanistan a partire dal primo maggio . L'Alleanza Atlantica segue la strada tracciata dagli Usa di Joe ...Saranno settimane fitte di appuntamenti, incontri e decisioni da prendere in materia economica per Mario Draghi. Tra scostamento di bilancio da 40 miliardi per finanziare nuovi ristori, Def e Recovery ...