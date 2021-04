Lavoratori dello spettacolo occupano il Teatro Globe

Advertising

Agenzia_Ansa : Un gruppo di lavoratori dello spettacolo ha occupato il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. 'Dopo più di un anno… - HuffPostItalia : Lavoratori dello spettacolo occupano il Globe Theatre a Roma: 'No a riaperture senza sicurezza' - AmorosoOF : Di fronte al palco ci saranno delle auto per creare un drive-in che ospiterà i lavoratori dello spettacolo. Nel ris… - Carmela_oltre : RT @nonunadimeno: #nonunadimeno #Roma sostiene le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo che stamattina hanno occupato il #globetheatr… - SI_sinistra : RT @violagiannoli: Lavoratrici e lavoratori dello spettacolo hanno occupato il Globe Theatre a Roma. “Non vogliamo riaperture senza sicurez… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori dello

Un settore in ginocchio: non solo chi va in scena ma soprattutto per chi lavora dietro le qiuinte. Un gruppo di lavoratrici espettacolo e della cultura ha occupato il Globe Theatre di Roma. Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo, la rete deispettacolo e della cultura di ...spettacolo, in segno di protesta, hanno bloccato questa mattina il Globe Theatre a Villa Borghese a Roma . Cruciale sarà anche l' ok agli spostamenti tra regioni . La road map ...In Lombardia a questi bonus si va ad aggiungere un bonus da 1.000 euro che è specificamente riservato a lavoratori dello spettacolo, stagionali, del turismo e alle partite Iva. Bonus da 1.000 euro ...Dopo il Piccolo Teatro di Milano e il Mercadante di Napoli, nella mattinata di oggi 14 aprile anche il Globe Theatre di Roma è stato occupato da alcuni lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo per ...