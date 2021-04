Lavoratori Alitalia e comparto aereo, protesta al Mise: “Situazione drammatica” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Potrebbe essere questa la settimana decisiva per le sorti di Alitalia. Mentre continua il dialogo tra il governo e l’Unione Europea, finora poco proficuo, i Lavoratori scendono in piazza, ancora sotto il Mise, come due settimane fa. In centinaia si sono dati appuntamento davanti al Ministero dello sviluppo economico di Roma. C’è timore per il futuro della compagnia, che presto potrebbe prendere il volo con in nome nuovo Ita, soprattutto per la riduzione del personale. Il rischio concreto è che i dipendenti diminuiscano di quasi un quarto, passando a poco prima di 3.000 rispetto agli attuali 11.000. “La Situazione è drammatica – fa sapere a radio Roma una dipendente Alitalia. – Noi vogliamo salvare il nostro posto di lavoro come nostro diritto, visto che sono anni che facciamo di tutto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Potrebbe essere questa la settimana decisiva per le sorti di. Mentre continua il dialogo tra il governo e l’Unione Europea, finora poco proficuo, iscendono in piazza, ancora sotto il, come due settimane fa. In centinaia si sono dati appuntamento davanti al Ministero dello sviluppo economico di Roma. C’è timore per il futuro della compagnia, che presto potrebbe prendere il volo con in nome nuovo Ita, soprattutto per la riduzione del personale. Il rischio concreto è che i dipendenti diminuiscano di quasi un quarto, passando a poco prima di 3.000 rispetto agli attuali 11.000. “La– fa sapere a radio Roma una dipendente. – Noi vogliamo salvare il nostro posto di lavoro come nostro diritto, visto che sono anni che facciamo di tutto ...

