L'autopsia sul 58enne di La Maddalena, morto dopo il vaccino AstraZeneca. I familiari: "Vogliamo la verità" (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Visited 247 times, 363 visits today) Notizie Simili: Cresce la "new economy" della cannabis legale A Tempio quasi mille dosi di vaccino per gli… Cadono i capelli? Alcuni farmaci fanno ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Visited 247 times, 363 visits today) Notizie Simili: Cresce la "new economy" della cannabis legale A Tempio quasi mille dosi diper gli… Cadono i capelli? Alcuni farmaci fanno ...

Advertising

infoitinterno : Effettuata l'autopsia sul corpo di Tarantino. L'avv. Sodrio: 'I nostri dubbi sono addirittura aumentati' - fisco24_info : Ragazza americana morta a Roma, si indaga per istigazione al suicidio: Verranno disposti accertamenti sul cellulare… - NewSicilia : #Newsicilia Per domani è stata fissata un'autopsia sul corpo di #GaetanoBagli: aveva ricevuto la seconda dose del… - messveneto : Precipita dalla finestra di un B&B, morta a Roma una 31enne americana: La donna è stata ritrovata nel cortile inter… - AnnelieMoser : RT @Antonioquantum2: @pelosinelcuore Sì faccia denunciata!!!..se si chiamano i carabinieri devono sul loco per obbligo, fanno intervenire A… -