“L’Atalanta corre, quindi si dopa”: perché il calcio italiano non sarà mai quello di PSG-Bayern (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sempre lo stesso strabuzzato ritornello: “ma che sport è?!”. Notificato a tutte le chat in copincolla, fino a notte fonda. Per sentirci al calduccio in un’unica provincialissima famiglia di umarell: vecchi e impalati a guardare Psg e Bayern giocare a pallone in un modo a noi sconosciuto, artefatto, bellissimo. Spolliciando sui social in cerca di comprensione, di stupore condiviso, ammaliati da quello spettacolo d’arte varia che chiamano football, mentre a noi tocca lo sferragliare meccanico dell’italianissimo calcio. Le partite a vapore, lo sbuffo della noia, quelle linee di passaggio a ritroso come a tessere una litania. Non c’è bisogno di affondare il colpo, ci siamo capiti: la Serie A digestiva, post-prandiale, da pennica. Ecco, quella. L’italiano – esterofilo per cliché – ha questo vizio: la cecità selettiva. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sempre lo stesso strabuzzato ritornello: “ma che sport è?!”. Notificato a tutte le chat in copincolla, fino a notte fonda. Per sentirci al calduccio in un’unica provincialissima famiglia di umarell: vecchi e impalati a guardare Psg egiocare a pallone in un modo a noi sconosciuto, artefatto, bellissimo. Spolliciando sui social in cerca di comprensione, di stupore condiviso, ammaliati daspettacolo d’arte varia che chiamano football, mentre a noi tocca lo sferragliare meccanico dell’italianissimo. Le partite a vapore, lo sbuffo della noia, quelle linee di passaggio a ritroso come a tessere una litania. Non c’è bisogno di affondare il colpo, ci siamo capiti: la Serie A digestiva, post-prandiale, da pennica. Ecco, quella. L’– esterofilo per cliché – ha questo vizio: la cecità selettiva. ...

Advertising

cristrader1 : @Miki75159723 L'Inter che non si dopa corre più dell'Atalanta, io cambierei fornitore - cristrader1 : @GianniSemino L'Inter che non si dopa corre più dell'Atalanta, io cambierei fornitore #Atalanta - cristrader1 : @giuaddo99 L'Inter che non si dopa corre più dell'Atalanta, io cambierei fornitore #Atalanta - Montanaro2020 : @AngeloMucci4 Mi spiace dimostrare che la sua rometta, corre quanto l’Atalanta. Oppure a Roma ed è normale e a Berg… - DottorStrowman2 : @quelloconlat Mah dipende da come corri La vituperata inter corre tantissimo L Atalanta stessa non corre molto, n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta corre Inzaghi via dalla Lazio? I tifosi sognano Nesta: “Torna a casa” Corriere dello Sport.it