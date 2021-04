“L’Atalanta corre | quindi si dopa” | ecco perché il calcio italiano non sarà mai quello di PSG-Bayern

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sempre lo stesso strabuzzato ritornello: “ma che sport è?!”. Notificato a tutte le chat in copincolla, fino a notte fonda. Per sentirci al calduccio in un’unica provincialissima famiglia di umarell: vecchi e impalati a guardare Psg egiocare a pallone in un modo a noi sconosciuto, artefatto, bellissimo. Spolliciando sui social in cerca di comprensione, di stupore condiviso, ammaliati daspettacolo d’arte varia che chiamano football, mentre a noi tocca lo sferragliare meccanico dell’italianissimo. Le partite a vapore, lo sbuffo della noia, quelle linee di passaggio a ritroso come a tessere una litania. Non c’è bisogno di affondare il colpo, ci siamo capiti: la Serie A digestiva, post-prandiale, da pennica., quella. L’– esterofilo per cliché – ha questo vizio: la cecità ...