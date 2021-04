L’Aquila | all’IC Don Lorenzo Milani studenti si raccontano con al fotografia

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – La distribuzione del volume di Chiara Polisena dal titolo ‘Di Vagando per Amatrice’ ha accompagnato la scuola secondaria ‘Falcone-Borsellino’ di Montereale, plesso dell’istituto Comprensivo ‘Don Lorenzo Milani’ di Pizzoli in provincia di L’Aquila. Aderendo al Laboratorio ‘Divagando per…’ gli alunni delle classi 1D e 2D hanno approfondito il loro rapporto con la città limitrofa di Amatrice, duramente colpita dal terremoto. Ma si va oltre il tracciare una semplice linea tra passato e presente: lo scopo di voler intraprendere un percorso proiettato verso il futuro, stimolato dalla potenza delle immagini del libro, ha accompagnato gli studenti in un iter ricco di luoghi e sensazioni personali. Complice? La fotografia. Da qui, la nascita di un sentiero in grado di raffigurare il luogo che più ci rappresenta, che ci emoziona o che condividiamo con la nostra famiglia, in compagnia di un commento esplicativo.