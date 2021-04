Lamborghini - 50 anni di versioni SuperVeloce - FOTO GALLERY

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quella del 1971 è forse una delle più memorabili edizioni del Salone di Ginevra. Nel marzo di 50fa, infatti, vengono presentate in terra elvetica icone come la Maserati Bora, la Ferrari 365 GTC4 e le Fiat 128 Rally e 130 Coupé. Tuttavia, a rubare più di tutti la scena è lo stand della, con due capolavori di Marcello Gandini. La Casa di Sant'Agata Bolognese presenta infatti l'inedita sportiva Countach, ma anche la versionedella Miura, capostipite di una serie di modelli caratterizzati dalla sigla SV, che abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini. Un vero e proprio mito nel mito, da mezzo secolo associato ai più celebri bolidi della Casa.

Advertising

solomotori : Lamborghini, l'iconica Miura SV compie 50 anni - Lucywillkillyou : @LadyLau25624377 @simonegraziosi2 @sararigby7 Scusa ma la Ferrari è lontana anni luce... Lamborghini è il top! - mich255 : RT @MotoriNoLimits: La Lamborghini Miura SV compie 50 anni - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: La Lamborghini Miura SV compie 50 anni - BarbaraPremoli : La Lamborghini Miura SV compie 50 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lamborghini anni

Quattroruote

Non fosse stato per una tazzina di caffè avrebbe continuato a girare serenamente in, indossare orologi Rolex di varia foggia, ammirare i suoi quadri di De Chirico, Guttuso ...di 46che,...La ricorrenza è degnamente onorata grazie ad una entry list di tutto rispetto: undici Mercedes - AMG GT3, sette Ferrari 488 GT3, setteHuracan GT3 Evo, sette Audi R8 LMS GT3, quattro ...Nel marzo di 50 anni fa, infatti, vengono presentate in terra elvetica icone come la Maserati Bora, la Ferrari 365 GTC4 e le Fiat 128 Rally e 130 Coupé. Tuttavia, a rubare più di tutti la scena è lo ...La Lamborghini Miura SV, l'ultima evoluzione del progetto P400, è stata svelata ufficialmente presentata 50 anni fa sullo stand Lamborghini al Salone di Ginevra del marzo 1971. (ANSA) ...