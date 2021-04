La webcam che si fissa al centro del display e migliora le videoconferenze

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’impennata di smart working e telelavoro ha favorito la riscoperta di alcuni strumenti, ma anche la loro inefficacia. Quest’ultimo è il caso della, quasi ignorata per anni dalla maggior parte delle persone che utilizzano un laptop, e improvvisamente salita alla ribalta per il moltiplicarsi di, presentazioni social, riunioni e videochiamate con amici, parenti e colleghi di lavoro. Uno dei limiti dei modelli integrati nella zona centrale della parte superiore dei laptop è proprio la posizione, che costringe ad alternare in continuazione lo sguardo tra lo schermo e l’obiettivo della camera per dimostrare all’interlocutore che si stia seguendo il discorso. Center Cam è invece una rivisitazione del dispositivo, che sfrutta un supporto flessibile e una clip a molla per regolare la posizione in orizzontale e verticale, così da ...

Sensore 1080p e chipset IA per zero compromessi in termini di qualità del flusso audio-video catturato e trasmesso in ambito professionale.
Microsoft annuncia il nuovo Surface Laptop 4 e non solo: cuffie wireless, headset, speaker, webcam. Tutto quello che serve per lo smart working ...