“La voglio con me”. Rosalinda Cannavò, si apre un portone. Per l’ex gieffina una notizia che cambia tutto (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno”. E ancora: “Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”. Una dichiarazione d’amore in piena regola quella di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò. Sempre più innamorati e sempre più inseparabile. Appena finito il GF Vip hanno iniziato a darsi da fare e nuovi importanti scenari si sono aperti. Sia per Andrea che per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno”. E ancora: “Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”. Una dichiarazione d’amore in piena regola quella di Andrea Zenga a. Sempre più innamorati e sempre più inseparabile. Appena finito il GF Vip hanno iniziato a darsi da fare e nuovi importanti scenari si sono aperti. Sia per Andrea che per ...

