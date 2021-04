La variante brasiliana spaventa la Francia | sospesi tutti i voli con il paese sudamericano

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - I guariti da COVID-19 hanno pochi anticorpi neutralizzanti la variante brasiliana o sudafricana (qu… - globalistIT : - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia sospendera' 'fino a nuovo avviso' tutti i suoi voli con il #Brasile a causa delle preoccupazioni generat… - eire_dani : RT @stefaniaconti: Brasile: nuova variante con 18 mutazioni L'allarme lanciato dal virologo Renato Santana dell'Università Minas Gerais: la… - Andyphone : RT @Geopoliticainfo: ????La #Francia sospendera' 'fino a nuovo avviso' tutti i suoi voli con il #Brasile a causa delle preoccupazioni generat… -

Ultime Notizie dalla rete : variante brasiliana

Lapreoccupa la Francia, tanto da sospendere "fino a nuovo avviso" tutti i suoi voli con il paese sudamericano. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex: "Prendiamo atto che la ...Prima zona rossa, poi spesso il centro della provincia col più alto numero di contagiati, e adesso la. Dopo un focolaio familiare del quale si conoscono bene i contorni, che ha ...La situazione sanitaria del paese di Bolsonaro (oltre che dell'India e del Messico) è drammatica e il primo ministro ha deciso per questa strada ...A cause delle nuove varianti emerse, prima quella inglese, poi quella brasiliana e quella sudafricana. Perciò riassume, «questo non sarà un evento unico, ma lo vediamo come qualcosa che continuerà nel ...