La Uefa punisce la Stella Rossa per insulti razzisti a Ibrahimovic

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Laha sanzionato ladi Belgrado con due partite a porte chiuse nei tornei europei (non è uno scherzo, ma giocando la prossima stagione si spera che il pubblico torni) per le offese e glia sfondo razzista nei confronti di Zlatanapparsi sui social lo scorso febbraio dopo la partita di Belgrado contro il Milan finita 2-2, valida per i sedicesimi di Europa League. Come riferiscono i media serbi, ladovrà disputare la prima prossima partita a livello europeo a porte chiuse, promuovendo lo slogan ‘NoToRacism’ con il logo. La squadra serba è stata al tempo stesso multata di 25 mila euro per la violazione del protocollo di sicurezza a causa della pandemia di coronavirus da parte dei tifosi, che si ...