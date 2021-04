La scuola merita rispetto (Di mercoledì 14 aprile 2021) Finite le tradizionali vacanze pasquali la scuola si avvicina mestamente alla conclusione dell’anno scolastico. Mesto soprattutto per la secondaria di secondo grado, con alcune realtà, costrette a “subire” la dimensione digitale praticamente per tutto l’anno. In alcune Regioni tra cui la Calabria, a seguito di ordinanze regionali, gli studenti da inizio anno hanno svolto appena 36 giorni di scuola in presenza. Tali ordinanze, peraltro in contrasto con il diritto all’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche salvaguardato anche dall’art. 117 della Costituzione, hanno addirittura dato alle famiglie la libertà di scegliere tra la didattica in presenza e la Didattica a distanza. Ancora una volta la componente scolastica non è stata ascoltata, abbiamo assistito, per lo più su scala locale, a provvedimenti calati dall’alto che, oltre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Finite le tradizionali vacanze pasquali lasi avvicina mestamente alla conclusione dell’anno scolastico. Mesto soprattutto per la secondaria di secondo grado, con alcune realtà, costrette a “subire” la dimensione digitale praticamente per tutto l’anno. In alcune Regioni tra cui la Calabria, a seguito di ordinanze regionali, gli studenti da inizio anno hanno svolto appena 36 giorni diin presenza. Tali ordinanze, peraltro in contrasto con il diritto all’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche salvaguardato anche dall’art. 117 della Costituzione, hanno addirittura dato alle famiglie la libertà di scegliere tra la didattica in presenza e la Didattica a distanza. Ancora una volta la componente scolastica non è stata ascoltata, abbiamo assistito, per lo più su scala locale, a provvedimenti calati dall’alto che, oltre ...

Advertising

ilDiozzi : Se interessa l'argomento (tanto per le superiori quanto per l'università) questo è un articolo che tocca i punti gi… - HuffPostItalia : La scuola merita rispetto - Bullromano1 : Altra bella puttana di mamma e moglie....Jessica...il marito al lavoro i figli a scuola e lei mi chiama x scopare..… - bentintiny : @twittingelenaa se non comprendi è inutile che ti scagli contro chi ha espresso il dispiacere verso il ragazzo ucci… - rwrbgirl : @28HAZX0NED non piangere, la scuola non merita le tue lacrime -