La reputazione si costruisce mattoncino su mattoncino | LEGO meglio di Rolex e Ferrari

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono passati quasi novanta anni da quanto Ole Kirk Christiansen, un falegname di Billund, costruì il primodopoquella impresa a conduzione familiare crebbe fino a diventare uno dei maggiori produttori di giocattoli del mondo. Da alcuni anni ormaiè il top assoluto per tutti i benchmark. Sicuramente quella dallapiù alta.(Adobe Stock)Lo ha stabilito, per la seconda edizione di fila, il Global RepTrak 100. L’omonima società statunitense (con sede a Boston) è famosa per la pubblicazione di rapporti sulladelle società, in base a indagini sui consumatori e sulla copertura mediatica.si conferma, Adidas ...

Advertising

rinaldochiti : RT @guffanti_marco: @UKITAEU @ricpuglisi @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75 @a_presbi… - UKITAEU : RT @guffanti_marco: @UKITAEU @ricpuglisi @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75 @a_presbi… - PulcinoRossoner : RT @guffanti_marco: @UKITAEU @ricpuglisi @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75 @a_presbi… - ngiocoli : RT @guffanti_marco: @UKITAEU @ricpuglisi @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75 @a_presbi… - guffanti_marco : @UKITAEU @ricpuglisi @AndreaRoventini @SamueleMurtinu @VisonaNicola @PoliticaPerEwok @gianlucac1 @DanielaPF75… -

Ultime Notizie dalla rete : reputazione costruisce

AGI - Agenzia Italia

Unache sinel tempo, anno dopo anno, in cui sono importanti l'immagine e il racconto di sé, ma ancora di più il curriculum: la credibilità è comprovata dall'esperienza e dai ...Unache sinel tempo, anno dopo anno, in cui sono importanti l'immagine e il racconto di sé, ma ancora di più il curriculum: la credibilità è comprovata dall'esperienza e dai ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Clubhouse vitt ...Notizie e approfondimenti quotidiani sul digitale a cura di Reputation Manager, la società di riferimento in Italia per l'analisi, la gestione e la costruzione della reputazione online. Oltre 4 ore al ...