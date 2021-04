La proposta dei presepiai di Napoli | “Anche il centro storico sia Covid free”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) NAPOLI – “Se il Covid distrugge le nostre tradizioni l’Italia cambia faccia e perde appeal turistico. In tutto il mondo ci amano anche per le nostre tradizioni e per la nostra cultura, non si può disperdere il patrimonio e la ricchezza di noi pastorai”. A denunciarlo è Gabriele Casillo, presidente dell’associazione Botteghe di San Gregorio Armeno che questa mattina ha partecipato a un presidio fuori alla sede della Regione Campania insieme agli artigiani della storica strada dei presepi di Napoli. Una delegazione di presepiai è stata ricevuta in Regione dagli assessori al Turismo, Felice Casucci, e alle Attività produttive, Antonio Marchiello.