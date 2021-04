La prima donna alla guida della Reuters: la storia di Alessandra Galloni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sua è una di quelle storie di donne che ce l’hanno fatta, persone che senza indugi hanno ottenuto dalla vita esattamente quello che desideravano. Forse loro, prima di altre, hanno compreso che noi donne possiamo fare tutto e essere chi vogliamo, perché non ci sono limiti ad ostacolarci, ma essi esistono solo per essere superati. La storia di oggi è quella di Alessandra Galloni, la prima donna alla guida della Reuters. 170 anni di storia, quella dell’agenzia di stampa britannica, che ha visto susseguirsi solo figure manageriali maschili alla sua guida. E invece oggi tutto è cambiato. Da fine aprile, infatti, la Galloni succede a ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 aprile 2021) La sua è una di quelle storie di donne che ce l’hanno fatta, persone che senza indugi hanno ottenuto dvita esattamente quello che desideravano. Forse loro,di altre, hanno compreso che noi donne possiamo fare tutto e essere chi vogliamo, perché non ci sono limiti ad ostacolarci, ma essi esistono solo per essere superati. Ladi oggi è quella di, la. 170 anni di, quella dell’agenzia di stampa britannica, che ha visto susseguirsi solo figure manageriali maschilisua. E invece oggi tutto è cambiato. Da fine aprile, infatti, lasuccede a ...

Advertising

mariocalabresi : Una grande notizia: per la prima volta in 170 anni la @Reuters, con i suoi 2500 giornalisti e 600 fotografi, sarà d… - DavidSassoli : L'italiana Alessandra Galloni, laureata ad Harvard con master alla London School of Economics, è la prima donna in… - virginiaraggi : I miei migliori auguri ad Alessandra Galloni, la nuova direttrice di Reuters, prima donna in 170 anni di storia del… - Antonin06800421 : RT @DavidSassoli: L'italiana Alessandra Galloni, laureata ad Harvard con master alla London School of Economics, è la prima donna in 170 an… - 68kikka : RT @_RoteFuchs: Io lo pubblico perché è giusto che voi possiate vedere quanto facciano pena qui sopra e cosa debba ancora leggere una donna… -