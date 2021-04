La politica rallenta Draghi, slitta lo scostamento di bilancio (Di mercoledì 14 aprile 2021) 40 miliardi. Questa la proposta messa in campo dal governo per finanziare il secondo decreto Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva. Oggi però nel Consiglio dei ministri di questa mattina non è arrivata alcuna decisione definitiva. Il nuovo scostamento verrà infatti approvato insieme al Documento di economia e finanza (Def), che stando a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, sarà il 22 aprile. Data che segue l'agenda di incontri con le forza politiche stabilita da Draghi. Il premier infatti domani dovrebbe dare il via ad un giro di consultazioni con i partiti per discutere sia dei contenuti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che entro fine mese deve essere inviato alla Commissione europea, che del nuovo decreto Sostegni. Strumento che dovrà essere studiato ad hoc per dare una mano al mondo delle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 aprile 2021) 40 miliardi. Questa la proposta messa in campo dal governo per finanziare il secondo decreto Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva. Oggi però nel Consiglio dei ministri di questa mattina non è arrivata alcuna decisione definitiva. Il nuovoverrà infatti approvato insieme al Documento di economia e finanza (Def), che stando a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, sarà il 22 aprile. Data che segue l'agenda di incontri con le forza politiche stabilita da. Il premier infatti domani dovrebbe dare il via ad un giro di consultazioni con i partiti per discutere sia dei contenuti sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che entro fine mese deve essere inviato alla Commissione europea, che del nuovo decreto Sostegni. Strumento che dovrà essere studiato ad hoc per dare una mano al mondo delle ...

