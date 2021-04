La politica europea nel Mediterraneo. Il dibattito di Irini (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parte il 19 aprile il percorso verso “Shade Med 2021”, la conferenza annuale organizzata dall’operazione EuNavFor-Med Irini, l’impegno europeo per la Libia al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini. Quest’anno, l’appuntamento sarà anticipato da una serie di eventi e dibattiti, il primo in programma il prossimo lunedì, alle ore 16, organizzato in collaborazione con la Sioi (qui i dettagli). In diretta web (anche su questa pagina), interverranno Natalina Cea, capo missione EuBam Libya, Franco Frattini, presidente della Sioi, Jose Antonio Sabadell, capo della delegazione Ue in Libia e l’ammiraglio Agostini. Il dibattito, moderato da Alberto Castelvecchi, sarà focalizzato su “The european Common Security and Defence Policy in Libya”. I prossimi appuntamenti sono in programma il 28 aprile (“The new geopolitical challenges ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Parte il 19 aprile il percorso verso “Shade Med 2021”, la conferenza annuale organizzata dall’operazione EuNavFor-Med, l’impegno europeo per la Libia al comando dell’ammiraglio Fabio Agostini. Quest’anno, l’appuntamento sarà anticipato da una serie di eventi e dibattiti, il primo in programma il prossimo lunedì, alle ore 16, organizzato in collaborazione con la Sioi (qui i dettagli). In diretta web (anche su questa pagina), interverranno Natalina Cea, capo missione EuBam Libya, Franco Frattini, presidente della Sioi, Jose Antonio Sabadell, capo della delegazione Ue in Libia e l’ammiraglio Agostini. Il, moderato da Alberto Castelvecchi, sarà focalizzato su “Then Common Security and Defence Policy in Libya”. I prossimi appuntamenti sono in programma il 28 aprile (“The new geol challenges ...

Ultime Notizie dalla rete : politica europea Fake news: Università Budapest al Parlamento, serve strategia comune ...digitali a livello comunitario è una strategia possibile per difendere la democrazia europea", ha ...è un "metodo di persuasione iper - efficace e pericoloso" e "usarlo nella comunicazione politica ...

Bce: se Recovery sarà usato bene Pil area euro +5%. Von der Leyen: finanziato anche con green bond Inoltre, "la risposta di bilancio europea facilita la parità di condizioni nel sostegno alle ... insieme a misure di politica monetaria di sostegno, hanno contribuito a calmare i mercati finanziari e a ...

Politica europea: dittature mascherate e democrazie imperfette http://gazzettadalba.it/ “SOFAGATE”, l’accoglienza di Erdogan è stata molto più di un errore diplomatico Dalla Convenzione di Istanbul al “Sofagate”, la Turchia di Ataturk è sempre più un lontano ricordo e l’Unione Europea è sempre più debole con i suoi interlocutori. La Turchia nel 2011 era stato il pri ...

Fake news: Università Budapest al Parlamento, serve strategia comune BRUXELLES - "La strategia europea di lasciare ai singoli stati la lotta alla disinformazione non ha funzionato nel dotare l Ue di strumenti efficaci per combattere il fenomeno . Lo ha detto ...

