La pista Belotti richiama l’attenzione del Napoli | le ultime

Advertising

tuttonapoli : Repubblica scalda la pista Belotti: 'Attenzione alla zampata del Napoli' - ACMilan20692420 : RT @MilanLiveIT: ?? La pista Belotti può diventare molto concreta in estate ?? #MercatoMilan #Calciomercato - MilanLiveIT : ?? La pista Belotti può diventare molto concreta in estate ?? #MercatoMilan #Calciomercato - sanapurcella : RT @NonEvoluto: Grazie alla redazione di @MilanLiveIT e @GabriMilan7 per l'intervista. Tanti gli argomenti di cui abbiamo parlato, leggetel… -

Ultime Notizie dalla rete : pista Belotti

Tutto Napoli

italiana I nomi di circolati in questi giorni portano soprattutto in Italia. I profili maggiormente seguiti da Massara e Maldini sono quelli di Dusan Vlahovic e Andrea. Il serbo sarebbe ...Come noto l'alternativa è rappresentata da Andrea. Il Gallo è in scadenza nel 2022 e non ... Secondo Manuele Baiocchini di Sky, non va sottovalutata lache porta al 22enne olandese, ...L'edizione odierna di Repubblica ritorna ad accostare il centravanti granata agli azzurri: "Occhio alla zampata del Napoli per Andrea Belotti". Belotti ...>Calciomercato Roma, non solo Belotti o Kean: i giallorossi hanno individuato un altro attaccante come erede del partente Dzeko.