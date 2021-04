La nautica tra i protagonisti dell’eccellenza Made in Italy nel mondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) La nautica da diporto italiana è tra i protagonisti dell’eccellenza del Made in Italy, insieme, tra gli altri, all’industria del Design, del legno arredo e del settore delle energie rinnovabili, nella pubblicazione “L’Italia in 10 selfie 2021”, frutto del lavoro di ricerca e indagine condotto da Fondazione Symbola. Il rapporto mette in luce la performance straordinaria del nostro settore nel mondo, vera eccellenza riconosciuta, fortemente apprezzata e ricercata. L’Italia è leader per saldo commerciale, con più di 2 mld di dollari (2,2), davanti a Regno Unito (1,5), Paesi Bassi (1,4), Germania (0,7) e Polonia (0,5), ed è tra i maggiori esportatori, seconda solo ai Paesi Bassi, davanti a Regno Unito, USA, Francia e Germania. La nautica Made in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lada diporto italiana è tra idelin, insieme, tra gli altri, all’industria del Design, del legno arredo e del settore delle energie rinnovabili, nella pubblicazione “L’Italia in 10 selfie 2021”, frutto del lavoro di ricerca e indagine condotto da Fondazione Symbola. Il rapporto mette in luce la performance straordinaria del nostro settore nel, vera eccellenza riconosciuta, fortemente apprezzata e ricercata. L’Italia è leader per saldo commerciale, con più di 2 mld di dollari (2,2), davanti a Regno Unito (1,5), Paesi Bassi (1,4), Germania (0,7) e Polonia (0,5), ed è tra i maggiori esportatori, seconda solo ai Paesi Bassi, davanti a Regno Unito, USA, Francia e Germania. Lain ...

Advertising

italiaserait : La nautica tra i protagonisti dell’eccellenza Made in Italy nel mondo - TV7Benevento : La nautica tra i protagonisti dell'eccellenza Made in Italy nel mondo... - fisco24_info : La nautica tra i protagonisti dell'eccellenza Made in Italy nel mondo: La nautica da diporto italiana è tra i prota… - Atboat_com : Nautica tra i 10 “selfie” italiani 2021 di Symbola - StefaniaVentu16 : RT @SymbolaFondazio: ????Italia superpotenza #economiacircolare con 10 primati #green di #legnoarredo #nautica #agroalimentare #farmaceutico… -