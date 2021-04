La Nato segue Biden. Così finisce (forse) la missione in Afghanistan (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Una decisione epocale”. È Così che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha preannunciato da Bruxelles il ritiro del contingente Nato dall’Afghanistan (compresi gli 800 italiani attualmente dispiegati nel Paese), che dovrebbe concludersi entro il prossimo 11 settembre, data scelta dall’amministrazione guidata da Joe Biden. Sul tema, il presidente americano aveva promesso coordinamento con gli alleati, e Così è stato. Oggi, per parlare del ritiro, sono arrivati al quartier generale della Nato il segretario di Stato Tony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin, giunto dopo la visita in Germania (che è secondo contributore a Resolute Support). Riunione “urgente” con i colleghi dell’Alleanza, alcuni di presenza, altri da remoto, con l’Afghanistan al primo punto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) “Una decisione epocale”. Èche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha preannunciato da Bruxelles il ritiro del contingentedall’(compresi gli 800 italiani attualmente dispiegati nel Paese), che dovrebbe concludersi entro il prossimo 11 settembre, data scelta dall’amministrazione guidata da Joe. Sul tema, il presidente americano aveva promesso coordinamento con gli alleati, eè stato. Oggi, per parlare del ritiro, sono arrivati al quartier generale dellail segretario di Stato Tony Blinken e il capo del Pentagono Lloyd Austin, giunto dopo la visita in Germania (che è secondo contributore a Resolute Support). Riunione “urgente” con i colleghi dell’Alleanza, alcuni di presenza, altri da remoto, con l’al primo punto ...

