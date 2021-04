La musica live non è meno importante degli Europei: la protesta dell’industria musicale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Ceo della Fimi (Federazione dell’industria musicale Italiana), parlando con le agenzie di stampa ha attaccato: ”È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasione degli Europei di calcio?” musica live: la lettera aperta dei vertici delle maggiori agenzie operanti in Italia Dopo aver auspicato, cosi come per gli Europei, che “gli stessi criteri vengano applicati per il settore dello spettacolo e della musica dal vivo, in ginocchio da più di un anno“, i vertici delle maggiori ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Ceo della Fimi (Federazionele Italiana), parlando con le agenzie di stampa ha attaccato: ”È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventili con mille o poco più persone all’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 mila persone all’Olimpico in occasionedi calcio?”: la lettera aperta dei vertici delle maggiori agenzie operanti in Italia Dopo aver auspicato, cosi come per gli, che “gli stessi criteri vengano applicati per il settore dello spettacolo e delladal vivo, in ginocchio da più di un anno“, i vertici delle maggiori ...

