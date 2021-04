La morte di Leonardo da Vinci: tutte le teorie sulla fine del Genio (Di mercoledì 14 aprile 2021) La causa della morte di Leonardo da Vinci non è mai stata chiarita: diverse le ipotesi in merito. Scopriamo quali sono le teorie, dall’avvelenamento all’ictus. Hulton Archive/Getty ImagesIl 2 maggio del 1519 morì a 67 anni nel maniero di Clos-Lucé, ad Amboise, il più grande Genio di tutti i tempi, Leonardo da Vinci. Pittore e scultore, ma anche scienziato e inventore, con la sua tecnica rivoluzionò totalmente l’arte rinascimentale e con i suoi studi nei campi più svariati contribuì a innovare la società moderna. Leonardo giunse in Francia nel 1517 alla corte di Francesco I, il quale onorò l’artista col titolo di “primo pittore, architetto e ingegnere del re”. Circa dieci giorni prima di morire, il Genio del ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 14 aprile 2021) La causa delladidanon è mai stata chiarita: diverse le ipotesi in merito. Scopriamo quali sono le, dall’avvelenamento all’ictus. Hulton Archive/Getty ImagesIl 2 maggio del 1519 morì a 67 anni nel maniero di Clos-Lucé, ad Amboise, il più grandedi tutti i tempi,da. Pittore e scultore, ma anche scienziato e inventore, con la sua tecnica rivoluzionò totalmente l’arte rinascimentale e con i suoi studi nei campi più svariati contribuì a innovare la società moderna.giunse in Francia nel 1517 alla corte di Francesco I, il quale onorò l’artista col titolo di “primo pittore, architetto e ingegnere del re”. Circa dieci giorni prima di morire, ildel ...

