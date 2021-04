La mobilità del futuro? Ripartiamo dalle città (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le città italiane sono ancora lontane dagli obiettivi di mobilità fissati al 2030, ma le risorse del Recovery plan possono rappresentare un’occasione di grande opportunità per rendere le città protagoniste di un “cambiamento epocale”. È quanto emerge dal bilancio finale di “Clean Cities”, la campagna itinerante di Legambiente che, nell’ultimo mese, ha preso in esame 15 capoluoghi italiani che possono giocare un ruolo importante per una ripartenza sostenibile e per contrastare i cambiamenti climatici. Nelle città prese in esame, da Nord a Sud del Paese, (Padova, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Cagliari, Pescara, Napoli, Bari, Palermo e Catania) sono stati presi in esame i principali indicatori urbani relativi a ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Leitaliane sono ancora lontane dagli obiettivi difissati al 2030, ma le risorse del Recovery plan possono rappresentare un’occasione di grande opportunità per rendere leprotagoniste di un “cambiamento epocale”. È quanto emerge dal bilancio finale di “Clean Cities”, la campagna itinerante di Legambiente che, nell’ultimo mese, ha preso in esame 15 capoluoghi italiani che possono giocare un ruolo importante per una ripartenza sostenibile e per contrastare i cambiamenti climatici. Nelleprese in esame, da Nord a Sud del Paese, (Padova, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Cagliari, Pescara, Napoli, Bari, Palermo e Catania) sono stati presi in esame i principali indicatori urbani relativi a ciclabilità,elettrica, sicurezza e inquinamento ...

Ztl in centro, arrivano nuovi varchi in uscita I varchi in uscita saranno poi installati ed attivati una volta ricevuta l'autorizzazione da parte del Ministero per i Trasporti". "A partire dal 1993 " spiega l'assessore alla mobilità Massimo ...

