La minaccia sul treno e la rapina del telefono, 30enne denunciato a Bergamo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha minacciato con una siringa una donna che si trovava su un treno per farsi consegnare il telefono, gliel'ha strappato di mano ed è scappato. L'uomo è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato.

