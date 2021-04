La libertà del «privato» e il processo della società

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) «Che cos’è la?» è una frase che, pur non essendo mai pronunciata in Bad luck Banging or Loony Porn, aleggia in ogni scena, fin dalla prima inquadratura: un piccolo film porno amatoriale che una donna e il suo compagno girano in casa. Laè fare l’amore come si vuole, dicendo quello che si vuole, infischiandosenesuocera che brontola nella stanza accanto. Ma cosa succede quando il filmetto finisce accidentalmente in rete? Succede che lache si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.